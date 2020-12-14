Расселение по программе реновации в Западном Дегунине планируется в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расселение участников программы реновации в Западном Дегунине запланировано на середину 2021 года, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"80 семей из пятиэтажки на Коровинском шоссе, доме 29А, первыми получат смотровые ордена и начнут переезд", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, также новое жилье получат более 9 тысяч жителей Северного Дегунина, а расселению подлежат 45 жилых домов.

"На разных этапах строительства находятся три дома, в районе подобрано шесть стартовых площадок, проектируются три объекта", – добавил Левкин.

В программу реновации в Северном административном округе включены 514 домов.

Ранее Росреестр поставил на кадастровый учет два дома по программе реновации на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки.

В односекционном доме общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров на Волгоградском проспекте, доме 105А, уже зарегистрировано право собственности города на первую квартиру. Всего там их 142, из которых 47 – однокомнатные, 75 – двухкомнатные, 20 – трехкомнатные.