Две школы с детсадами построят на территории бывшей промзоны в ЗАО

11:03
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В столице на участке бывшей промзоны "Западный порт" планируют построить свыше 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
"Всего здесь планируется построить 562 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых жилье составит более 450 тысяч квадратных метров. Помимо двух высотных жилых комплексов, тут появится многофункциональный общественный центр, а также две школы на 375 и 350 мест соответственно с дошкольными отделениями и административные здания", – приводятся в сообщении слова Левкина.
Кроме того, в отдельно стоящем общественно-жилом комплексе разместятся встроенные помещения для дошкольных групп на 180 человек. Левкин добавил, что пока не определены сроки реализации этого проекта.
7 декабря стало известно, что в районе Северное Измайлово по программе реновации построят 22 социальных объекта. Три детских сада и столько же школ построят на проектируемой территории микрорайонов 41–50.
Ранее сообщалось, что строительство почти 60 объектов социальной сферы запланировано на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации. На территории округа планируется построить 57 объектов, в том числе 18 детских садов, одиннадцать школ, два учебных корпуса, детскую и детско-взрослую поликлиники.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: