Две школы с детсадами построят на территории бывшей промзоны в ЗАО

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В столице на участке бывшей промзоны "Западный порт" планируют построить свыше 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

"Всего здесь планируется построить 562 тысячи квадратных метров недвижимости, из которых жилье составит более 450 тысяч квадратных метров. Помимо двух высотных жилых комплексов, тут появится многофункциональный общественный центр, а также две школы на 375 и 350 мест соответственно с дошкольными отделениями и административные здания", – приводятся в сообщении слова Левкина.

Кроме того, в отдельно стоящем общественно-жилом комплексе разместятся встроенные помещения для дошкольных групп на 180 человек. Левкин добавил, что пока не определены сроки реализации этого проекта.

7 декабря стало известно, что в районе Северное Измайлово по программе реновации построят 22 социальных объекта. Три детских сада и столько же школ построят на проектируемой территории микрорайонов 41–50.

Ранее сообщалось, что строительство почти 60 объектов социальной сферы запланировано на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации. На территории округа планируется построить 57 объектов, в том числе 18 детских садов, одиннадцать школ, два учебных корпуса, детскую и детско-взрослую поликлиники.