Фото: портал мэра и правительства Москвы
Усадебный дом на Большой Ордынке признали памятником архитектуры, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Здание расположено по адресу улица Большая Ордынка, дом 19, строение 2. Возведенная в середине XVIII века постройка сохранила свою планировку и элементы декора интерьеров, в том числе лепные розетки и карнизы.
Специалисты учли и описали все элементы, формирующие историческую и художественную ценность постройки. В предмет охраны памятника вошли его местоположение и градостроительные характеристики. Ценными признаны фасады здания, профилированные наличники первого этажа, междуэтажный карниз и оформление оконных и дверных проемов XVIII–XIX веков.
Ранее сообщалось, что здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу признано выявленным объектом культурного наследия. Оно перешло под государственную охрану.
Здание расположено по адресу улица Земляной Вал, дом 66/20. Глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что дом был возведен в 1910–1913 годах в стиле позднего модерна по заказу отца конструктора авиационных двигателей Владимира Климова.
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