Благоустройство станции "Силикатная" МЦД-2 завершили на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили на 80% благоустройство станции "Силикатная", которая войдет в состав второго Московского центрального диаметра (МЦД), передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"В конце 2019 года она будет введена в состав МЦД-2 "Курско-Рижский". Сейчас на станции Московских центральных диаметров ведется ремонт фасада здания", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на станции "Силикатная" МЦД-2 "Курско-Рижский" уже окрашен навес, ведется ремонт фасада здания, который будет завершен в конце 2019 года.

Также специалисты ведут работы на остановочном пункте. Там меняют ограждения на платформе, красят пешеходный мост, ремонтируют покрытия площадки перед павильоном.

По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Андрея Акимова, уже установлены лавочки, урны и электронное табло.

"К запуску МЦД появятся новые колонны экстренного вызова, турникеты дооснастят ридерами для оплаты банковской картой и будет произведена полная замена систем освещения", – приводятся в сообщении слова Акимова.

Открытие маршрута МЦД-2 запланировано на конец ноября 2019 года. Общая протяженность маршрута составит 80 километров. На маршруте организуют 33 остановочных пункта, часть из которых будет интегрирована в существующую систему общественного транспорта Москвы.

По проекту к 2025 году в Москве откроются 5 маршрутов МЦД. Здесь установят график работы, аналогичный расписанию метро, и введут единую билетную систему. Уже сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 проезд можно будет оплатить картой "Тройка".

Оплачивать проезд в поездах МЦД можно городской картой "Тройка". На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга" в смешанном режиме с обычными пригородными поездами. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.

