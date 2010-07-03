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Город

10:28

Строительство дома по программе реновации началось на улице Бауманской

город строительство недвижимость реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Басманный началось строительство жилого дома по программе реновации, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

По словам руководителя департамента Андрея Бочкарева, дом построят по адресу: улица Бауманская, владение 47/1.

"Уже выполнены работы подготовительного периода, в настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 года", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Как уточняется, дом будет построен по индивидуальному проекту. Облицовку здания выполнят из клинкерной плитки черного, белого и серого цветов с глянцевыми фасадными панелями из стали. Остекление будет выполнено с применением алюминиевых профилей, говорится в сообщении пресс-службы.

В доме будет 274 квартиры, общая жилая площадь составит 15 тысяч квадратных метров. Пять квартир оборудуют для маломобильных людей. В таких квартирах ширина проходы будет около двух метров, а в пожаробезопасных зонах и санузлах установят переговорные устройств для связи с диспетчером.

На первых этажах здания могут разместить магазины, кафе, кружки и секции для детей и многое другое.

Кроме того, в доме предусмотрено размещение колясочной, комнаты консьержа, кладовой для уборочного инвентаря. В каждой секции дома установят грузопассажирские лифты. Территорию около дома благоустроят, а во дворе установят детскую и спортивную площадки, отмечается в сообщении.

По словам Бочкарева, в Басманном районе квартиры получат жители 26 сносимых домов.

Ранее сообщалось, что москвичи направили более 400 обращений на докупку дополнительной площади с момента старта программы реновации. Почти все договоры уже подписаны, рассказали в департаменте градостроительной политики. Докупить квадратные метры можно как при переезде, так и в течение двух лет после переселения. Жильцы при этом получают скидку в десять процентов, но при условии, что общая площадь докупаемого жилья не превышает 100 квадратных метров. Расплатиться можно за счет ипотечного кредита, материнского капитала или накопленных сбережений.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

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