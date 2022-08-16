В Москве трижды за день проведут аэрацию из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во вторник, 16 августа, коммунальные службы Москвы трижды проведут аэрацию из-за жаркой погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Из-за жаркой погоды за день трижды проведем аэрацию. В 11:00 приступили к первой за сегодня аэрации. Работы повторим в 13:00 и 15:00", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что коммунальщики круглосуточно в цикличном режиме проводят полив столичных дорог и мойку асфальтобетонных и плиточных покрытий. Кроме того, в ночные часы – с 21:00 до 06:00 – работники комплекса поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на солнце", – добавляется в материале.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе 16 августа ожидается до 32 градусов жары. По данным метеорологов, в этот день в столице и области будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в Москве может составить 29–31 градус, в Подмосковье – 27–32 градуса.
Гидрометцентр России продлил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 11:00 среды, 17 августа. При этом в столице и области объявили четвертый класс пожарной опасности. Данное предупреждение будет действовать до 22:00 вторника, 16 августа.
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