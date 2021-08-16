Леонов пришел в мэрию с историческим булыжником

Фото: facebook.com/leonovoleg3

Куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов инициировал работу по присвоению статуса объекта культурного наследия 20 зданиям в ЦАО и Лефортове. Об этом он сообщил журналистам.

"Это огромная работа с неповоротливой государственной машиной. Чиновники намного быстрее начинают выполнять свои обязанности, если видят, что инициативу поддерживают тысячи людей. А у домов в центре, нуждающихся в защите, осталось не так много времени. Некоторые из них выглядят неплохо, но это может измениться в любой момент. Непрофессиональная реставрация или, с позволения сказать, дизайнерский ремонт могут начаться завтра или через неделю", – сказал Леонов.

По его словам, поддержать инициативу по сохранению исторических объектов центра города можно на специальных точках, которые будут действовать в районах, где расположены дома, нуждающиеся в защите.

Список зданий обсуждался с жителями центра Москвы, экспертами-историками и архитекторами. Олег Леонов уточнил, что статус ОКН присваивается зданиям, представляющим ценность для истории и культуры. Строениям, обладающим этим статусом, государство гарантирует защиту.

Он напомнил, что собственник объекта с охранным статусом обязан обеспечить неизменность облика, не сносить, не перестраивать и не менять планировку, содержать в хорошем состоянии, не использовать под склады, лаборатории и производства, которые могут нанести вред внешнему или внутреннему облику или привести к разрушению.

Ранее в департамент культурного наследия столицы передали обломок исторического здания в центре столицы, которое не удалось спасти от уничтожения. Фрагмент кладки должен напомнить властям о важности сохранения уникальных построек Москвы. Участие в передаче приняли куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов, урбанисты и жители города.

Координатор "Лиза Алерт" подчеркнул, что надежной защитой от нерадивых хозяев и "дизайнерского ремонта" для уникальных московских сооружений станет статус объектов культурного наследия. Письмо с требованием предоставить охранный статус 20 старинным постройкам Москвы также передали в департамент. Свою подпись в поддержку инициативы оставили около 8 тысяч горожан.

По словам Леонова, переданный обломок – фрагмент кладки здания, построенного в начале ХХ века. Он должен напомнить властям о том, что спасением и сохранением старой Москвы нужно заниматься прямо сейчас, ведь иначе может быть поздно.