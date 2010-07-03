Парк "Северное Тушино" приглашает на праздник "В мире животных"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Северное Тушино" 18 августа состоится праздник "В мире животных", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для гостей парка с 12:00 до 18:00 подготовлены различные мастер-классы, лекция и встречи с животными Московского зоопарка. Праздник откроет лекция зоолога Натальи Рубинштейн, которая расскажет об особенностях и привычках питомцев зоопарка.

Во время мероприятия все желающие смогут познакомиться с лисицей, хорьком, белкой, крысой, морской свинкой, нутрией, кошкой, индюком, курицей, уткой, совой, сорокой, вороном, соколом, жабой, змеей, ящерицей, черепахой, гусем, голубем и попугаями.

Для детей подготовлены мастер-классы по ораторскому и актерскому мастерству. В летней читальне парка пройдут чтения сказки Владимира Одоевского "Городок в табакерке". Завершением программы станет викторина по известным детским произведениям.

17 августа Московский зоопарк проведет лекции о том, как заботиться о бездомных животных. Там впервые отметят Всемирный день защиты бездомных животных. Зоопарк подготовил просветительскую программу "Рука и лапа". Всех ждут лекции по основам зоопсихологии, ветеринарии, советы по приручению бездомных собак и кошек и их содержанию. Мастер-классы будут идти с 12:00 до 18:00.

