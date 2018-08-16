Коммунарскую линию метро продлят до Троицка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Институт Генплана столицы начал разрабатывать проект по продлению новой радиальной линии метро с рабочим названием "Коммунарская" от станции "Столбово" до поселения Десеновское и города Троицк.

Участок продолжит новую линию, которую построят от станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии до "Столбово". Согласно расчетам Института Генплана, появление линии улучшит транспортные условия для 250 тысяч местных жителей и 124 тысяч работающих в поселении Десеновское и Троицке.



Путь до основной территории Москвы сократится для них на 15-20 минут, а пересадка с личных автомобилей на метро улучшит экологическую ситуацию в Новомосковском административном округе.

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"Мы прорабатываем несколько вариантов трассировки Коммунарской ветки от "Столбово" до Троицка. Учитываем существующую застройку, наличие зеленых насаждений, особенности рельефа, а также планы по развитию улично-дорожной сети. При этом приоритетными показателями будут: численность проживающих и работающих в зоне трассировки. Задача проложить линию так, чтобы в пределах пешей доступности от станций проживало и работало как можно больше людей", – рассказала начальник мастерской развития пассажирского транспорта Института Генплана Москвы Ольга Панкина.

Предполагаемая длина участка составит 14,3 километра. На проектируемом отрезке новой линии от "Столбово" до Троицка, предположительно, разместятся еще шесть станций:

"Сосенки";

"Воскресенское" (южнее деревни Ракитки);

"Десна";

"Десеновское" (северо-восточнее деревни Ватутинки);

"Ватутинки" (в городском округе Троицк на 38-м километре Калужского шоссе)

"Троицк".

Прокладывать линию метро до Троицка могут начать после 2023 года. Об этом ранее сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, осенью этого года должно начаться активное строительство участка от станции "Улица Новаторов" до поселка Коммунарка, а когда работы завершатся – ориентировочно в 2023 году – начнется строительство участка от Коммунарки до Троицка.

"Впоследствии к проходке тоннелей на этой линии будут привлечены подрядчики из Китая, которые сегодня активно работают на строительстве юго-западного участка Большой кольцевой линии", – отметил Хуснуллин.

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Участок линии метрополитена от "Улицы Новаторов" до "Столбово" также разработал Институт Генплана Москвы. На этом отрезке новой радиальной ветки появятся семь станций: "Улица Новаторов", "Улица Академика Опарина", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка" и "Столбово".

Запуск новой радиальной линии от "Улицы Новаторов" до Троицка позволит пользоваться метрополитеном 400-450 тысячам москвичей. В будущем в ТиНАО протянут четвертую линию метро, которая пройдет от станции "Кленовый бульвар" БКЛ до Щербинки через районы Восточное и Западное Бирюлево.