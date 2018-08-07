Собянин рассказал о ходе работ по строительству метро в Коммунарку

7 августа, 11:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Прокшино" на участке "Саларьево" – "Столбово" Сокольнической линии метро.
"В ТиНАО строится уникальный транспортный объект. В одном коридоре строится автомобильная магистраль (автомагистраль Солнцево – Бутово – Видное) и линия метро от "Саларьево" до "Столбово" – четыре станции метрополитена. Объект очень важный, конечно, для жителей ТиНАО", – сказал Собянин.
Мэр отметил, что жители округа получат связь между Калужским и Киевском шоссе. Собянин уточнил, что основные работы на автомобильном участке этой трассы завершат в сентябре, а основные работы на линии метро закончат до конца 2018 года.
Кроме того, по мнению мэра, новые участки дороги и метро улучшат движение на южном участке МКАД, что положительно скажется и для других районов.
Как доложил мэру начальник производственного управления ПАО "Мостотрест" генподрядчика проекта Андрей Сбитнев, сейчас завершается первый этап строительства трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе. Он включает в себя 22 км дорог, девять эстакад и три тоннеля.
Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Прокшино"
Работы по строительству участка "Саларьево" – "Столбово" стартовали в феврале. Большая часть маршрута проходит не под землей, а в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Видное. Это значительно упростило строительство, сделав процесс более быстрым и дешевым. На участке общей протяженностью 12 километров откроют четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".
Отмечается, что все новые станции оборудуют лифтами для маломобильных граждан. Кроме того, в будущем станцию "Столбово" сделают пересадочной, связав ее с одноименной станцией Коммунарской линии метро. В результате, по замыслу столичных властей, в перспективе Коммунарку будут обслуживать сразу две линии метро.
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