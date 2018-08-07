Технический пуск на участке "Саларьево" – "Столбово" планируют провести в конце года

7 августа, 12:26
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Технический пуск участка линии столичного метрополитена от станции "Саларьево" до станции "Столбово" в поселке Коммунарка планируют провести в конце текущего года, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов.
"Мы рассчитываем выполнить технический пуск в конце года и уже в следующем году запустить с пассажирами", – цитирует Аксенова Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Прокшино" на участке "Саларьево" – "Столбово" Сокольнической линии метро. Мэр отметил, что жители округа получат связь между Калужским и Киевском шоссе. Собянин уточнил, что основные работы на автомобильном участке этой трассы завершат в сентябре, а основные работы на линии метро закончат до конца 2018 года.
Столичные власти начали прорабатывать перспективу строительства 32 станций метро после 2023 года. В рамках Рублево-Архангельской линии метро могут построить восемь новых станций. В рамках Бирюлевской – 16 платформ. Линия соединит станцию МЦК ЗИЛ, станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в ТиНАО.
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