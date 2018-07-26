В Москве разрабатывают планы строительства 32 станций метро после 2023 года

26 июля, 14:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что столичные власти начали прорабатывать перспективу строительства 32 станций метро после 2023 года. Об этом передает РИА Новости.
"Речь идет о строительстве двух новых линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской", – отметил Хуснуллин.
По его словам, в рамках Рублево-Архангельской линии метро могут построить восемь новых станций. В рамках Бирюлевской – 16 платформ. Линия соединит станцию МЦК "ЗИЛ", станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в ТиНАО.
Помимо этого, после 2023 года метро может протянутся и до Троицка. В планы по развитию подземки входит также еще одна станция метро в Подмосковье – "Челобитьево" в продолжении оранжевой ветки, а также станция "Гольяново" в продолжение Арбатско-Покровской линии.
Хуснуллин также напомнил, что в ближайшие пять лет в Москве построят 58 новых станций, а в этом году может появиться 16 станций – семь станций Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", четыре станции Сокольнической линии от "Саларьева" до "Столбова", четыре станции Кожуховской линии от "Косина" до "Некрасовки" и одна еще станция Большого кольца – "Савеловская".
В следующем году в столице откроют пять станций Кожуховской ветки от "Авиамоторной" до "Лермонтовского проспекта", а в 2020 году – десять станций, в том числе платформу "Новомосковская" Сокольнической линии, две станции Большой кольцевой линии на участке "Хорошевская" – "Мневники" и семь станций нового кольца подземки на участке "Аминьевское шоссе" – "Севастопольская".
Все семь станций метро, которые планируется построить в Москве в 2021 году, будут находиться на Большом кольце – это три станции отрезка "Мневники" – "Аминьевское шоссе" и четыре станции отрезка "Савеловская" – "Авиамоторная".
В 2022 году власти Москвы откроют еще пять станций, которые соединят метрополитен со Внуково и МФТИ в поселке Северный.
Наконец, в 2023 году планируется открыть десять новых станций и замкнуть Большую кольцевую ветку, на которой откроются пять станций участка от "Каширской" до "Нижегородской". В этом же году начнется движение по новой линии метро, соединяющей Столбово в ТиНАО с МЦК на станции "Севастопольский проспект" и Большим кольцом на станции "Улица Новаторов".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: