В Москве разрабатывают планы строительства 32 станций метро после 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что столичные власти начали прорабатывать перспективу строительства 32 станций метро после 2023 года. Об этом передает РИА Новости.

"Речь идет о строительстве двух новых линий – Рублево-Архангельской и Бирюлевской", – отметил Хуснуллин.

По его словам, в рамках Рублево-Архангельской линии метро могут построить восемь новых станций. В рамках Бирюлевской – 16 платформ. Линия соединит станцию МЦК "ЗИЛ", станцию "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро и поселение Рязановское в ТиНАО.

Помимо этого, после 2023 года метро может протянутся и до Троицка. В планы по развитию подземки входит также еще одна станция метро в Подмосковье – "Челобитьево" в продолжении оранжевой ветки, а также станция "Гольяново" в продолжение Арбатско-Покровской линии.

Хуснуллин также напомнил, что в ближайшие пять лет в Москве построят 58 новых станций, а в этом году может появиться 16 станций – семь станций Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", четыре станции Сокольнической линии от "Саларьева" до "Столбова", четыре станции Кожуховской линии от "Косина" до "Некрасовки" и одна еще станция Большого кольца – "Савеловская".

В следующем году в столице откроют пять станций Кожуховской ветки от "Авиамоторной" до "Лермонтовского проспекта", а в 2020 году – десять станций, в том числе платформу "Новомосковская" Сокольнической линии, две станции Большой кольцевой линии на участке "Хорошевская" – "Мневники" и семь станций нового кольца подземки на участке "Аминьевское шоссе" – "Севастопольская".

Все семь станций метро, которые планируется построить в Москве в 2021 году, будут находиться на Большом кольце – это три станции отрезка "Мневники" – "Аминьевское шоссе" и четыре станции отрезка "Савеловская" – "Авиамоторная".

В 2022 году власти Москвы откроют еще пять станций, которые соединят метрополитен со Внуково и МФТИ в поселке Северный.

Наконец, в 2023 году планируется открыть десять новых станций и замкнуть Большую кольцевую ветку, на которой откроются пять станций участка от "Каширской" до "Нижегородской". В этом же году начнется движение по новой линии метро, соединяющей Столбово в ТиНАО с МЦК на станции "Севастопольский проспект" и Большим кольцом на станции "Улица Новаторов".