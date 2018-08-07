Новый вектор: когда придет метро в ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/

В столице идет активное строительство новых станций метро. Большой акцент столичные власти делают на возведении новых станций в ТиНАО. В ближайшие годы жители Троицкого и Новомосковского округов получат три линии метро – Сокольническую, Калининско-Солнцевскую и Коммунарскую.

Метро в ТиНАО

Метро движется в сторону Коммунарки. Строительство там идет полным ходом, и власти рассчитывают закончить основной объем работ уже в декабре. В результате прямой доступ к самому быстрому и удобному городскому транспорту получат жители Коммунарки, и для сотен тысяч жителей ТиНАО станет удобнее и быстрее добираться до метро.

Строительство участка "Саларьево" – "Столбово" Сокольнической линии метро началось в феврале. Особенность участка в прохождении большей части трассы в наземном исполнении в створе автомагистрали Солнцево – Бутово – Видное, что значительно упростило, удешевило и ускорило строительство.

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На участке общей протяженностью 12 километров откроют четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово".

"Филатов луг" – наземная станция, расположенная вблизи одноименного садоводческого товарищества, у примыкания к магистрали Солнцево – Бутово – Видное автодороги Мосрентген – Знаменки. У станции один наземный вестибюль, совмещенный с надземным пешеходным переходом через магистраль.

"Прокшино" – наземная станция, разместится у одноименной деревни, вблизи пересечения магистрали Солнцево – Бутово – Видное с автодорогой Мамыри – Пенино – Шарапово. У станции один наземный вестибюль, совмещенный с надземным пешеходным переходом через магистраль.

"Ольховая" – станция подземная мелкого заложения, в центральной части Коммунарки. У станции один подземный вестибюль, совмещенный с пешеходным переходом.

"Столбово" – станция подземная мелкого заложения, вблизи пересечения магистрали Солнцево – Бутово – Видное с магистралью МКАД –Коммунарка – а/п "Остафьево". У станции один подземный вестибюль.

Платформы на всех четырех станциях будут стандартными для столичного метро – островного типа длиной 163 метра. Станции будут оборудованы лифтами для маломобильных граждан. В перспективе конечная станция "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро от МЦК до Коммунарки. Таким образом, Коммунарка будет обслуживаться не одной, а двумя линиями метро. Это позволит жителям выбирать наиболее быстрый и комфортный вариант поездки, а также обеспечит равномерное распределение пассажиропотоков.

Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку позволит существенно улучшить транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское, сократив их затраты времени на поездку по городу на 20–25 минут. Ожидается, что к 2020 году на этой территории будет проживать до 200 тысяч и работать до 190 тысяч человек. Также строительство новых станций позволит сократить плечо подвоза к метро жителей других поселений ТиНАО и, следовательно, разгрузить Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Будет обеспечен и безопасный переход пешеходов через магистраль Солнцево – Бутово – Видное с выходами на обе стороны магистрали к жилой и общественной застройке, остановочным пунктам маршрутов НГПТ, улучшится экологическая ситуация в ТиНАО за счет снижения интенсивности движения наземного транспорта на Киевском и Калужском шоссе, в том числе на подходе к МКАД. Также продление ветки сократит нагрузку действующих линий и пересадочных узлов Московского метрополитена.

Дороги в ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Автомобильная дорога Солнцево – Бутово – Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее – через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе (ТПУ "Столбово"), затем до улицы Поляны в районе Южное Бутово. Общая протяженность магистрали составит 18 километров основного хода.

Дорогу строят поэтапно. С ноября 2015 года ведутся работы по сооружению участка дороги от Киевского до Калужского шоссе. Длина основного хода этого участка трассы – 15 километров с тремя полосами движения в каждую сторону и боковыми проездами. На пересечении с Калужским и Киевским шоссе предусмотрены развязки с направленными эстакадами-съездами и коротким тоннельным участком.

Всего в рамках этого этапа возведут 20 километров дорог, включая: девять путепроводов длиной три километра, три тоннеля длиной один километр, дорогу к ТПУ "Саларьево" длиной 2,3 километра. Для удобства пешеходов построят три подземных пешеходных перехода. В местах прохождения трассы вблизи жилой застройки предусмотрена установка шумозащитных экранов общей длиной 2,58 километра.

Путепровод на трассе Солнцево – Бутово – Видное

Также между Калужским шоссе и ТПУ "Столбово" строится уникальное инженерное сооружение – совмещенный автомобильный и метротоннель длиной около километра. На данный момент общая строительная готовность этого участка трассы – 85 процентов. Планируемый срок окончания строительства основного хода – IV квартал 2018 года.

Строительство участка дороги Солцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе позволит улучшить дорожную ситуацию в ТиНАО, перераспределить транспортные потоки и снять часть нагрузки с МКАД, Киевского и Калужского шоссе, обеспечить движение общественного транспорта с Калужского шоссе и от прилегающей застройки к новым станциям метро Сокольнический линии.

Развитие метро в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Программа строительства Московского метрополитена, реализуемая в последние годы, является самой масштабной за всю 80-летнюю историю столичной подземки. В таком объеме, как сейчас, в Москве метро не строили никогда. Начиная с 2011 года в столице возвели 121 километр новых линий, 64 новые станции, три вестибюля, семь электродепо метрополитена и МЦК.

На Люблинско-Дмитровской линии построили участок от станции "Марьино" до "Зябликово", включающий в себя три станции, участок из шести станций от "Марьиной Рощи" до "Селигерской", второй выход станции "Марьина Роща", второй вестибюль станции "Петровско-Разумовская".

На Калининской-Солнцевской линии построили участок от "Новогиреево" до "Новокосино", участок из пяти станций от "Делового Центра" до "Раменок". На Замоскворецкой линии возвели участок от станции "Красногвардейская" до станции "Алма-Атинская", открыли станцию "Технопарк", а также участок от "Речного вокзала" до "Ховрино".

Арбатско-Покровская линия пополнилась станцией на участке между "Митино" и "Пятницким шоссе". На Таганско-Краснопресненской линии появился участок из трех станций от "Выхина" до "Котельников", а также станция "Спартак". На Бутовской линии взвели участок из двух станций от "Улицы Старокачаловская" до "Битцевского парка".

Строительство новых станций метро в Москве

Сокольническая линия пополнилась тремя станциями на участке от "Юго-Западной" до "Саларьево".

На Большой кольцевой линии появился участок от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" – всего пять станций. На Филевской линии возвели второй вестибюль станции "Международная". На МЦК открылась 31 станция.

За семь лет в Москве построили и реконструировали электродепо "Митино", "Братеево", "Печатники", "Выхино", "Планерное", "Нижегородское", "Лихоборы". Недалеко от новых станций живут, работают или учатся более трех миллионов москвичей.

Всего с 2011 по 2023 годы планируется построить 256 км новых линий и 122 станции метро.