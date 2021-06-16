Проверки не показали массовых нарушений COVID-требований в ресторанах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичных ресторанах и предприятиях торговли придерживаются установленных COVID-требований, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, массовых нарушений власти города не наблюдают.

Он напомнил, что по требованию Роспотребнадзора посетители кафе, ресторанов и магазинов должны находиться в помещении в средствах индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Немерюк подчеркнул, что соблюдение этих правил позволит не вводить более жестких мер.

"Несмотря на то что в ходе рейдов выявляются нарушения требований Роспотребнадзора, мы видим, что многие рестораторы и владельцы предприятий торговли и услуг придерживаются установленных правил. Массовых нарушений мы не наблюдаем", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Он предупредил, что контроль за соблюдением мер безопасности продолжается.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Нерабочие дни устанавливаются на период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников.

Помимо этого, вводится требование о переводе 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет на удаленную работу. На время ограничительных мер закрыты фуд-корты, детские аттракционы, станет недоступна городская инфраструктура в столичных парках.

Столичным вузам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. Если это невозможно, то необходимо строго соблюдать антиковидные меры.