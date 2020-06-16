Городской транспорт делает все возможное для снижения распространения инфекций – Зотов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Общественный транспорт столицы делает все возможное, чтобы снизить распространение инфекционных заболеваний, сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Он отметил, что многие сейчас считают автомобиль самым безопасным способом передвижения в городе, что, по словам Зотова, вполне логично.

В то же время он подчеркнул, что это настоящая проблема для мегаполисов, которые много времени и сил потратили на то, чтобы сдерживать рост личного транспорта и улучшать экологию и качество жизни.

"И вопрос сегодняшнего выбора требует скорейших решений. Поэтому то, что московские власти начинают открыто обсуждать пути развития – или мы активно используем велосипеды и общественный транспорт, или же все прячемся в автомобили – это совершенно своевременно и правильно. Надо искать, этот баланс, чтобы сохранить здоровье и качество жизни", – отметил он.

К примеру, в части городской мобильности разработан проект документа, который будет способствовать активному использованию самокатов, сегвеев и прочих устройств, но при соблюдении определенных правил и скоростного режима, чтобы исключить наезды на пешеходов.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве будут сокращаться интервалы движения наземного транспорта на загруженных маршрутах и увеличиваться вместимость поездов метро и пригородных электричек для сохранения дистанции между людьми.

"Сглаживание пиковых часов позволило бы повысить соблюдение рекомендаций ВОЗ по дистанцированию в общественном транспорте и существенно сократить потери времени в заторах на дорогах. <...> Со своей стороны мы точно будем сокращать интервалы движения наземного транспорта на загруженных маршрутах и увеличивать вместимость поездов метро и на пригороде", – сообщил Ликсутов.

Он подчеркнул, что также в 2020 году в планах имеется открытие 16 новых станций метро и пригородного железнодорожного сообщения. По его словам, это позволит более тщательно и мягко распределить нагрузку на всю транспортную инфраструктуру.

Кроме того, стоимость проката городских велосипедов снизят на 30% с 18 июня до конца сезона.

"Работодатели Москвы могут стимулировать использование активных способов перемещения для своих сотрудников, мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность: использование велосипедов (с 18 июня снизим на 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона)", – подчеркнул Ликсутов.

Министерство транспорта опубликовало на своем официальном сайте рекомендации для пассажиров метро, самолетов, поездов, автобусов и водного транспорта в связи с ситуацией по коронавирусу.

В аэропортах и самолетах пассажиров обяжут носить маски. Аналогичного режима будут придерживаться бортпроводники, причем требование сохранится, если на борту выявят пассажира с симптомами инфекционного заболевания. Кроме того, при посадке и высадке из самолета просят соблюдать социальную дистанцию.

На железнодорожных вокзалах требование о масках и перчатках также сохраняется. Приобрести защитные средства можно, в частности, в вендинговых аппаратах. На вокзалах будут выборочно измерять температуру, в том числе обязательно – перед посадкой в поезд. Если у пассажира проявятся симптомы инфекции, его изолируют в отдельном помещении.

Средства индивидуальной защиты также потребуются в наземном городском транспорте, а также на морских и речных судах. В последних случаях перед посадкой у пассажиров измерят температуру – данный вид контроля отменят только на последнем этапе снятия ограничений.

