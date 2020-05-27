Разработаны рекомендации пассажирам транспорта при снятии ограничений по COVID-19

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Министерство транспорта опубликовало на своем официальном сайте рекомендации для пассажиров метро, самолетов, поездов, автобусов и водного транспорта в связи с ситуацией по коронавирусу.

"Выход из режима ограничений будет проводиться в три этапа: режим распространения инфекции, режим стабилизации и штатный режим", – подчеркнули в ведомстве.

В аэропортах и самолетах пассажиров обяжут носить маски. Аналогичного режима будут придерживаться бортпроводники, причем требование сохранится, если на борту выявят пассажира с симптомами инфекционного заболевания. Кроме того, при посадке и высадке из самолета просят соблюдать социальную дистанцию.

На входах в авиагавани пассажирам будут измерять температуру. При входе в салон их попросят продезинфицировать руки, а затем снять верхнюю одежду и убрать на багажные полки.

Определенные ограничение вводятся в отношении питания на борту. Блюда будут поставлять либо в индивидуальных герметичных упаковках, либо разогревать на борту. Требование об упаковке касается и еды самих пассажиров.

В рамках первого этапа снятия ограничений в самолетах нельзя будет расстегивать ремни и передвигаться по салону. Привычная схема вернется только на последнем этапе.

На железнодорожных вокзалах требование о масках и перчатках также сохраняется. Приобрести защитные средства можно, в частности, в вендинговых аппаратах.

На вокзалах будут выборочно измерять температуру, в том числе обязательно – перед посадкой в поезд. Если у пассажира проявятся симптомы инфекции, его изолируют в отдельном помещении.

Средства индивидуальной защиты также потребуются в наземном городском транспорте, а также на морских и речных судах. В последних случаях перед посадкой у пассажиров измерят температуру – данный вид контроля отменят только на последнем этапе снятия ограничений.

Морское или речное путешествие также придется начать с заполнения формы о состоянии здоровья. В ней потребуется указать, имеются ли респираторные симптомы и не было ли у пассажира поездок в другие страны и контактов с заболевшими.

27 мая стало известно, что аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

