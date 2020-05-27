Разработаны рекомендации пассажирам транспорта при снятии ограничений по COVID-19

27 мая, 19:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Министерство транспорта опубликовало на своем официальном сайте рекомендации для пассажиров метро, самолетов, поездов, автобусов и водного транспорта в связи с ситуацией по коронавирусу.
"Выход из режима ограничений будет проводиться в три этапа: режим распространения инфекции, режим стабилизации и штатный режим", – подчеркнули в ведомстве.
В аэропортах и самолетах пассажиров обяжут носить маски. Аналогичного режима будут придерживаться бортпроводники, причем требование сохранится, если на борту выявят пассажира с симптомами инфекционного заболевания. Кроме того, при посадке и высадке из самолета просят соблюдать социальную дистанцию.
На входах в авиагавани пассажирам будут измерять температуру. При входе в салон их попросят продезинфицировать руки, а затем снять верхнюю одежду и убрать на багажные полки.
Определенные ограничение вводятся в отношении питания на борту. Блюда будут поставлять либо в индивидуальных герметичных упаковках, либо разогревать на борту. Требование об упаковке касается и еды самих пассажиров.
В рамках первого этапа снятия ограничений в самолетах нельзя будет расстегивать ремни и передвигаться по салону. Привычная схема вернется только на последнем этапе.
На железнодорожных вокзалах требование о масках и перчатках также сохраняется. Приобрести защитные средства можно, в частности, в вендинговых аппаратах.
На вокзалах будут выборочно измерять температуру, в том числе обязательно – перед посадкой в поезд. Если у пассажира проявятся симптомы инфекции, его изолируют в отдельном помещении.
Средства индивидуальной защиты также потребуются в наземном городском транспорте, а также на морских и речных судах. В последних случаях перед посадкой у пассажиров измерят температуру – данный вид контроля отменят только на последнем этапе снятия ограничений.
Морское или речное путешествие также придется начать с заполнения формы о состоянии здоровья. В ней потребуется указать, имеются ли респираторные симптомы и не было ли у пассажира поездок в другие страны и контактов с заболевшими.
27 мая стало известно, что аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Какие ограничения готовятся снять 1 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: