Арендаторы и девелоперы получили отсрочку по платежам на 13,6 млрд рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арендаторы, будущие владельцы городской недвижимости и застройщики получили отсрочки по обязательным платежам более чем на 13,6 миллиарда рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего такую поддержку оказали 3 573 городским организациям. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что полностью меры поддержки реализовали собственники недвижимости, которые изменили вид разрешенного использования, а также арендаторы, выкупающие недвижимость у города в рассрочку.

Чтобы получить отмену или отсрочку платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, индивидуальным предпринимателям и организациям нужно до 31 декабря направить в департамент городского имущества обращение в свободной форме с указанием номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Кроме того, необходимо приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами.

Обращения принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на mos.ru и по почте в адрес департамента городского имущества.

Ефимов сообщил, что отсрочку по налогу на имущество и земельному налогу на общую сумму около 450 миллионов рублей смогут получить порядка четырех тысяч частных медицинских организаций. Общий объем таких налоговых послаблений превысит 10,1 миллиарда рублей.

В мае в столице заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Среди них есть социальные выплаты, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенной им поддержке, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить, относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.