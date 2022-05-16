В Москве удалили временную разметку, нанесенную к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные дорожные службы удалили временную разметку, которая была нанесена на центральных улицах города к параду Победы для организации движения военной техники.

Специальную разметку убрали на Тверской улице от Пушкинской площади до Красной площади, а также на Манежной площади и на пересечении Тверской и Моховой улиц.

Желтую нитрокраску, которой были маркированы улицы Москвы, удалили сильным напором воды. Общая площадь удаленной разметки составила 2 тысячи квадратных метров.

"Работы по удалению временной дорожной разметки были выполнены с помощью специальной техники с водоструйным демаркировщиком. Подаваемая под высоким давлением вода легко смывает желтые полосы, а вакуумное оборудование позволяет убрать остатки материалов с проезжей части в кратчайшие сроки", – заявил глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин.

Празднование 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая началось с парада на Красной площади. В нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих.

В составе механизированной колонны, которую возглавил легендарный танк Т-34-85, участие в параде приняли танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия была представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".