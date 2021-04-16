В столице приведут в порядок после зимы более 8,5 тыс детских и спортивных площадок

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
После зимы в Москве специалисты приведут в порядок более 8,5 тысяч детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Завершить работы планируют к концу апреля.
"Специалисты городских служб проведут уборку территорий, тщательно промоют все комплексы, выполнят текущий ремонт спортивного и игрового оборудования, обновят и покрасят малые архитектурные формы и заменят утраченные элементы", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в надлежащее состояние приведут более 89 тысяч конструкций, в числе которых тренажеры, качели, горки и карусели. Также специалисты отремонтируют почти 30 тысяч квадратных метров безопасных резиновых покрытий.
Кроме того, городские и дворовые территории также приведут в порядок к 30 апреля. В жилых домах будут чистить и ремонтировать цоколи и фасады, входные двери, козырьки над подъездами и другое.
Ранее комплекс городского хозяйства начал работу по обновлению разметки на дорогах Москвы по окончании зимнего периода.
Сергей Собянин поручил завершить уборку Москвы не позднее 30 апреля. За месяц работникам предстоит убрать внутридворовые территории, жилищный фонд, дороги и дорожно-транспортную инфраструктуру. Кроме того, им предстоит уборка инженерных сооружений и объектов монументального искусства. Также работы проведут на объектах энергосбережения, территориях организаций и предприятий.
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