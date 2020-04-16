Сергунина: столичные парки подготовили онлайн-программу к Пасхе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Онлайн-программу в преддверии Пасхи представят в 11 парках Москвы, подконтрольных столичному департаменту культуры. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
"Приглашаем горожан на интерактивные занятия для всей семьи. В онлайн-формате можно поучаствовать в мастер-классах по выпечке пряников и куличей, росписи пасхальных яиц, созданию украшений для дома и подарков для близких", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
К программе присоединились усадьба Воронцово, сад "Эрмитаж", Бабушкинский парк, Таганский парк, Парк Горького, Лианозовский парк, парк "Сокольники", московская усадьба Деда Мороза, парк искусств "Музеон", парк Олимпийской деревни и парк 50-летия Октября.
Большинство занятий пройдет в социальных сетях этих природных территорий. Расписание по датам и времени начала мероприятий можно посмотреть здесь.
Пасху в 2020 году отпразднуют 19 апреля. Из-за сложной эпидемиологической обстановки религиозные службы в городе пройдут без прихожан. В РПЦ также призвали горожан молиться дома.
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