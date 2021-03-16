Более 34 тыс человек получат новое жилье в ЮВАО на первом этапе расселения по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 34 тысяч москвичей получат новые квартиры на юго-востоке столицы на первом этапе расселения в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в ЮВАО планируется расселить по реновации более 164 тысяч человек. Из них до 2024 года новое жилье получат более 34 тысяч горожан.



"Для обеспечения волнового переселения на территории округа подобрано 66 стартовых площадок", – цитирует руководителя ведомства Агентство "Москва".

Сергей Левкин напомнил, что на данный момент расселение по реновации идет в столичных районах Кузьминки, Текстильщики и Нижегородском, а переезд в новые квартиры начали свыше двух тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что 26 тысяч человек получили новое жилье с момента старта программы реновации в Москве. К настоящему моменту начато расселение 34,3 тысячи участников программы, проживающих в 226 старых домах, из них 26 тысяч уже успели получить ключи от новых квартир.