В роддоме ГКБ № 24 родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Камеры видеонаблюдения появились в перинатальном центре московской городской больницы № 24 в кувезах для недоношенных детей, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря этому позитивному эксперименту в перинатальном центре больницы № 24 родители, у которых нет возможности постоянно находиться рядом со своим ребенком, могут наблюдать за ним с помощью смартфона в режиме онлайн. Мы надеемся, что это поможет родителям чувствовать себя спокойнее. Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на другие больницы", – цитирует ее Агентство "Москва".
Ракова уточнила, что трансляция идет круглосуточно семь дней в неделю. Для получения доступа к ней нужно заполнить заявление и указать свои личные данные и имя ребенка. Индивидуальную временную ссылку на трансляцию родители получат по электронной почте. Хранение видео не предусмотрено.
Заммэра добавила, что доступ к трансляции получат родители детей, вес которых составляет более килограмма и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. В случае ухудшения здоровья ребенка трансляция прекращается, о чем врачи предупреждают родителей.
В ноябре сообщалось, что медики ГКБ № 13 с момента основания детского корпуса спасли 70 тысяч недоношенных детей. Сейчас там применяют современный метод реанимации при асфиксии.
В медицинском учреждении проводят и образовательные мероприятия. Каждый третий четверг месяца специалисты рассказывают об уходе за недоношенными новорожденными. Кроме того, родителей учат оказывать оперативную помощь малышам с патологией.
Всего московским докторам удается выхаживать до 98% недоношенных детей с массой тела от одного до полутора килограммов. Выживаемость недоношенных детей с экстремально низкой массой тела за семь лет выросла почти вдвое.
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