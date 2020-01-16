В роддоме ГКБ № 24 родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Камеры видеонаблюдения появились в перинатальном центре московской городской больницы № 24 в кувезах для недоношенных детей, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря этому позитивному эксперименту в перинатальном центре больницы № 24 родители, у которых нет возможности постоянно находиться рядом со своим ребенком, могут наблюдать за ним с помощью смартфона в режиме онлайн. Мы надеемся, что это поможет родителям чувствовать себя спокойнее. Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на другие больницы", – цитирует ее Агентство "Москва".

Ракова уточнила, что трансляция идет круглосуточно семь дней в неделю. Для получения доступа к ней нужно заполнить заявление и указать свои личные данные и имя ребенка. Индивидуальную временную ссылку на трансляцию родители получат по электронной почте. Хранение видео не предусмотрено.

Заммэра добавила, что доступ к трансляции получат родители детей, вес которых составляет более килограмма и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. В случае ухудшения здоровья ребенка трансляция прекращается, о чем врачи предупреждают родителей.

В ноябре сообщалось, что медики ГКБ № 13 с момента основания детского корпуса спасли 70 тысяч недоношенных детей. Сейчас там применяют современный метод реанимации при асфиксии.

В медицинском учреждении проводят и образовательные мероприятия. Каждый третий четверг месяца специалисты рассказывают об уходе за недоношенными новорожденными. Кроме того, родителей учат оказывать оперативную помощь малышам с патологией.

Всего московским докторам удается выхаживать до 98% недоношенных детей с массой тела от одного до полутора килограммов. Выживаемость недоношенных детей с экстремально низкой массой тела за семь лет выросла почти вдвое.