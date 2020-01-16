Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

10:30

В роддоме ГКБ № 24 родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн

город технологии медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Камеры видеонаблюдения появились в перинатальном центре московской городской больницы № 24 в кувезах для недоношенных детей, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Благодаря этому позитивному эксперименту в перинатальном центре больницы № 24 родители, у которых нет возможности постоянно находиться рядом со своим ребенком, могут наблюдать за ним с помощью смартфона в режиме онлайн. Мы надеемся, что это поможет родителям чувствовать себя спокойнее. Если проект будет востребован и оценен жителями, мы распространим его и на другие больницы", – цитирует ее Агентство "Москва".

Ракова уточнила, что трансляция идет круглосуточно семь дней в неделю. Для получения доступа к ней нужно заполнить заявление и указать свои личные данные и имя ребенка. Индивидуальную временную ссылку на трансляцию родители получат по электронной почте. Хранение видео не предусмотрено.

Заммэра добавила, что доступ к трансляции получат родители детей, вес которых составляет более килограмма и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. В случае ухудшения здоровья ребенка трансляция прекращается, о чем врачи предупреждают родителей.

В ноябре сообщалось, что медики ГКБ № 13 с момента основания детского корпуса спасли 70 тысяч недоношенных детей. Сейчас там применяют современный метод реанимации при асфиксии.

В медицинском учреждении проводят и образовательные мероприятия. Каждый третий четверг месяца специалисты рассказывают об уходе за недоношенными новорожденными. Кроме того, родителей учат оказывать оперативную помощь малышам с патологией.

Всего московским докторам удается выхаживать до 98% недоношенных детей с массой тела от одного до полутора килограммов. Выживаемость недоношенных детей с экстремально низкой массой тела за семь лет выросла почти вдвое.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика