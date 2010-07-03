В России смертность среди недоношенных детей снизилась в 1,5 раза

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Росстате заявили, что за последние пять лет смертность среди недоношенных детей снизилась в 1,5 раза. Если в 2014 году умерло 3,7% недоношенных малышей, то в прошлом году этот показатель упал до 2,4%, сообщает News.ru.
Как уточнили в ведомстве, недоношенными считаются дети, которые появились на свет на 22–37-й неделе беременности. По данным Минздрава, такие малыши умирают в 30–35 раз чаще рожденных в срок. Основной причиной смерти детей в возрасте до пяти лет врачи называют именно осложнения, которые возникли в результате преждевременных родов.
В 2011 году Россия приняла нормативы Всемирной организации здравоохранения. которые предписывают выхаживать младенцев с 22 недель при весе от 500 граммов и длине тела более 35 сантиметров. При этом, отмечает издание, российские врачи стараются реанимировать всех детей, даже если их жизнеспособность крайне низка.
Тем не менее сама рождаемость в стране снижается. Так, в 2015 году в России родилось 1,45 миллиона младенцев, а в прошлом – 1,2 миллиона.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По ее словам, за четыре месяца 2019 года естественная убыль населения в стране составила почти 150 тысяч человек. Как подчеркнула Голикова, многие регионы намеренно занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний "в погоне за качественными показателями". Вице-премьер напомнила о двух ключевых национальных целях: это естественный прирост населения и увеличение продолжительности жизни.
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