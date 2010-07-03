Врачи ГКБ № 13 за 70 лет спасли 70 тысяч недоношенных детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский корпус городской клинической больницы № 13 отметил 70-летний юбилей в понедельник, 18 ноября. Празднование приурочили ко Всемирному дню недоношенных детей, как сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

В корпусе находится неонатологическое отделение, в котором выхаживать недоношенных детей стали одними из первых. С момента основания корпуса 56 лет назад врачи медицинского учреждения оказали помощь почти 70 тысячам детей, которые родились раньше срока. Сейчас здесь применяют современный метод реанимации при асфиксии.

"С ноября 2018 года отделение реанимации новорожденных и недоношенных детского корпуса больницы № 13 принимает детей из родильных домов города Москвы, перенесших тяжелую асфиксию при рождении, для проведения терапевтической гипотермии – лечения холодом", – рассказал главный врач больницы № 13 Сергей Аракелов.

По словам специалиста, врачи больницы "накопили значительный опыт" в данной сфере, а сам метод полностью создан на основе федеральных клинических рекомендаций.

В медицинском учреждении не только спасают жизнь крошечным пациентам, но и проводят образовательные мероприятия. Так, каждый третий четверг месяца специалисты проводят занятия школы по уходу за недоношенными новорожденными. Кроме того, родителей учат оказывать оперативную помощь малышам с патологией.

Городская клиническая больница №13 – один из крупнейших многопрофильных стационаров Москвы. В обновленном корпусе хирургии и реанимации готовы лечить до 20 тысяч пациентов ежегодно.

Ранее сообщалось, что родильный дом № 27 в районе Коптево удостоился международного статуса "Больница, доброжелательная к ребенку". Медицинское учреждение оценили специалисты Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ.

