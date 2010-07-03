Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около четырех столичных больниц благоустроили и расширили парковки для удобства проходящих лечение пациентов и сопровождающих их родственников. Парковки благоустроили на территории больницы № 15 имени Филатова, больницы имени Вересаева, больницы имени Иноземцева и детской больницы № 9 имени Сперанского, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что до конца текущего года обновленные парковки появятся при 13 больницах города.

"До конца года еще при 13 столичных больницах появятся обновленные парковочные пространства для комфортного пребывания пациентов и посетителей на территории клиник", – приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что при создании парковок специалисты учитывали расположение зданий и зеленых насаждений, наличие на территории медучреждения роддома или травмпункта, а также подъездных маршрутов. Основным условием являлась возможность близко подъезжать к приемному отделению, если нужна экстренная помощь.

Теперь движение организовали так, что автомобили пациентов не пересекаются со скорыми, а также с пешеходами. Благодаря наземной разметке водителям стало проще ориентироваться. За соблюдением всех правил будет следить специальный персонал.

Парковка при больнице имении Филатова рассчитана на 413 мест. Специалисты обновили там разметку, установили знаки для пешеходов и водителей. Въехать на территорию медучреждения можно только по пропускам.

В больнице имени Иноземцева парковка насчитывает 180 машино-мест. Она доступна для пациентов и их родственников круглосуточно.

При больнице имени Вересаева теперь припарковаться могут 197 автомобилей. Въехать на территорию больницы можно по пропускам, которые затем нужно сдать на выезде.

Новая парковка на территории детской больницы имени Сперанского рассчитана на 172 машины. На машине туда можно приехать в любое время суток, имея при себе пропуск.

Ранее сообщалось, что для резидентов Арбата, Хамовников, Пресненского и Тверского районов расширили зону действия парковочных разрешений. Резидентное парковочное разрешение позволяет водителям за 3 тысячи рублей в год парковаться на платных парковках своего района. Зачастую граница между столичными районами пролегает по одной и той же улице. В связи с этим жители, проживающие на границах двух районов, а также муниципальные депутаты, обратились с просьбой помочь разрешить эту ситуацию. Для удобства горожан зону действия их резидентных разрешений расширили.

Правительство Москвы утвердило упрощение процедуры выдачи парковочных разрешений. Срок действия парковочного разрешения для многодетных семей увеличен с одного года до трех лет. В столице 75,5 тысячи многодетных родителей получили парковочные разрешения, каждая третья семья пользуется им ежедневно.

Порядок упрощен и для резидентов. Собственники или наниматели по договору социального найма жилых помещений смогут подтвердить свое согласие удаленно через портал госуслуг.

