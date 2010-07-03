Новое приложение "Парковки Москвы" скачали два миллиона человек

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество пользователей обновленного приложения "Парковки Москвы" практически достигло двух миллионов человек, сообщил Агентству "Москва" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, с каждым днем все больше людей скачивают именно новую версию, поскольку она значительно надежнее и удобнее, чем предыдущая. Кроме того, она обладает расширенным функционалом.
Ликсутов напомнил, что в новой версии есть возможность изменить госномер автомобиля или номер парковочной зоны. Можно и скорректировать время завершения парковочной сессии. Оплатить штрафы можно также с помощью приложения.
Изменения разрешается ввести до конца суток, при этом изменить каждую парковочную сессию можно только один раз, а продлить – только ту, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем.
Новая версия приложения доступна в App Store или Google Play под названием "Парковки Москвы New". После авторизации в новой версии старая станет недоступна, а баланс парковочного счета перенесется автоматически.
На северо-западе Москвы обнаружили бесплатную парковку, на которой с водителей берут деньги. Парковка находится на территории федеральной налоговой службы около шиномонтажа.
Принимающий машины мужчина устанавливает стоимость самостоятельно – 150 рублей за неограниченное время стоянки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: