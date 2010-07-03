Новое приложение "Парковки Москвы" скачали два миллиона человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество пользователей обновленного приложения "Парковки Москвы" практически достигло двух миллионов человек, сообщил Агентству "Москва" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с каждым днем все больше людей скачивают именно новую версию, поскольку она значительно надежнее и удобнее, чем предыдущая. Кроме того, она обладает расширенным функционалом.

Ликсутов напомнил, что в новой версии есть возможность изменить госномер автомобиля или номер парковочной зоны. Можно и скорректировать время завершения парковочной сессии. Оплатить штрафы можно также с помощью приложения.

Изменения разрешается ввести до конца суток, при этом изменить каждую парковочную сессию можно только один раз, а продлить – только ту, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем.

Новая версия приложения доступна в App Store или Google Play под названием "Парковки Москвы New". После авторизации в новой версии старая станет недоступна, а баланс парковочного счета перенесется автоматически.

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