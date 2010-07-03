На северо-западе Москвы с водителей берут деньги за бесплатную парковку, передает телеканал Москва 24.

На территории федеральной налоговой службы около шиномонтажа появилась своеобразная парковка. Принимающий машины мужчина устанавливает стоимость самостоятельно – 150 рублей за неограниченное время стоянки.

Как удалось выяснить телеканалу Москва 24, мужчину зовут Михаил. По будням, говорят автомобилисты, он берет деньги за стоянку со всех, кто не находит мест для своих машин. Сам Михаил пояснил, что деньги берет не за парковку, а только за починку автомобиля. При этом многие даже вовсе не задумываются о законности такой парковки.

Одна из оставивших на парковке свой автомобиль женщина пояснила, что на первый взгляд сложно определить легальная ли эта парковка или нет, пояснив, что в большинстве случаев на проверку дополнительных документов попросту не хватает времени.

"У них на лбу не написано, что они не оформлены – место есть, давайте сюда подъезжайте, давайте 150 рублей. Я же не буду просить документы. И мы ведь торопимся всегда, бросили машину, побежали в налоговую , это так делается", – рассказала Ольга Родионова.

Женщина не единственная, кто пользовался услугами парковки. Некоторые и вовсе не подозревали о том, что данный участок считается платным. При этом те, кого не устраивают нелегальные поборы, могут написать заявление в полицию и потребовать свои деньги обратно. Некоторым из автовладельцев Михаил уже все вернул.

Руководитель общественной системы обеспечения безопасности Константин Крохмаль убеждает, что такие ситуации происходят от незнания закона, уточнив, что подобные точки можно самостоятельно оформить под парковку, для этого необходимо обратиться в муниципальные структуры.

Чтобы сделать парковку легальной, необходимо обратиться в районную управу, взять в аренду землю возле шиномонтажа и поставить необходимое оборудование. Например, паркомат.

