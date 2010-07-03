В ЦАО местные жители блокируют машины работникам офисов

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В одном из дворов в центре столицы жители решают, как спастись от водителей из соседних офисов. Каждый будний день те заставляют машинами всю территорию. Ситуацию не спас и шлагбаум: автомобили стали заезжать внутрь прямо по тротуару.
Жильцы дома № 16 в Вспольном переулке ввели правило: тот, кто откроет шлагбаум на въезд и выезд незнакомым автомобилистам, будет оштрафован и лишится пульта. Но тем, кто временно оставляет свою машину во дворе, этот закон не писан.
Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 об одном из недавних инцидентов.
"Мы видели, как машина заехала через бордюр на стоянку, приехали люди и встали на парковке, тот не мог выехать, пришлось вызывать полицию", – рассказал телеканалу очевидец Сергей Криштапов.
"Человек оказался заперт на парковке и шантажировал жителей, загородив выезд. Он не давал ни въехать, ни выехать, просил, чтобы ему открыли шлагбаум", – рассказывает Андрей Ищеев.
В итоге автомобилист добился своего и выехал. Однако проблему это не решило. Платить за городскую парковку водители категорические не хотят.
"На Lada Kalina человек бы сюда не поехал. А тут на хороших машинах", – недоумевает Алла Клисова.
Жители обратились в управляющую компанию. Там пообещали, что незваные гости больше никого не потревожат.
"Здесь будут установлены гранитные столбики высотой 0.6 метра. Сейчас временно установим бетонные полусферы", – рассказал замдиректора по содержанию и благоустройству управляющей компании Александр Решетников.
Ранее сообщалось, что парковка с повышенным тарифом останется платной в День города, 8 сентября. Речь идет о парковочных местах с дневным тарифом 380 рублей в час. Платная парковка в столице в праздничные дни будет работать в штатном режиме – в субботу платно, в воскресенье бесплатно. Однако улиц с повышенным тарифом это не касается. Там парковка останется платной в оба выходных дня.
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