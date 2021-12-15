В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Фото: МЧС России
Депутаты Мосгордумы поддержали предложение Российского военно-исторического общества (РВИО) установить памятник трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента 15 декабря.
Монумент возведут в сквере Дмитрия Михайлика в столичном районе Фили-Давыдково. Профинансирует его создание и установку РВИО, выделив на это 20 миллионов рублей.
Соответствующее предложение ранее было одобрено комиссиями Мосгордумы по монументальному искусству и по культуре и массовым коммуникациям. На разработку проекта памятника планируется провести открытый конкурс.
Ранее памятник-бюст Зиничеву открыли в городе Элиста в Калмыкии. Автором монумента выступил народный художник РФ, известный скульптор Салават Щербаков.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. На межведомственных учениях в Норильске он стоял с режиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.
В Москве простились с главой МЧС России Евгением Зиничевым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: