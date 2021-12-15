В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Фото: МЧС России

Депутаты Мосгордумы поддержали предложение Российского военно-исторического общества (РВИО) установить памятник трагически погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента 15 декабря.

Монумент возведут в сквере Дмитрия Михайлика в столичном районе Фили-Давыдково. Профинансирует его создание и установку РВИО, выделив на это 20 миллионов рублей.

Соответствующее предложение ранее было одобрено комиссиями Мосгордумы по монументальному искусству и по культуре и массовым коммуникациям. На разработку проекта памятника планируется провести открытый конкурс.

Ранее памятник-бюст Зиничеву открыли в городе Элиста в Калмыкии. Автором монумента выступил народный художник РФ, известный скульптор Салават Щербаков.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. На межведомственных учениях в Норильске он стоял с режиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно.

