Образ погибшего главы МЧС Зиничева увековечат на одной из станций метро Москвы

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Образ погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева увековечат на станции московского метро "Давыдково", сообщается на сайте министерства.
В среду, 1 декабря, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян провел рабочее совещание на территории новой станции. Он уточнил, что она передает главную миссию ведомства – предотвращение, спасение и помощь.
"Это самая красивая станция, которую я когда-либо видел. Здесь представлены все героические профессии, отражающие наше министерство", – отметил Чуприян.
По его словам, специалистам удалось проделать большую работу и станция уже готовится принять первых пассажиров.
Уточняется, что входная группа станции подземки оформлена стеклянным витражом "Герои всегда рядом" в технике графического полотна. Он изображает большие фигуры героев МЧС. Среди них – образ погибшего Евгения Зиничева, рядовые пожарные, спасатели, саперы, горноспасатели, летчики, водолазы и врачи.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.
Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: