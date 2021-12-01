Образ погибшего главы МЧС Зиничева увековечат на одной из станций метро Москвы

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Образ погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева увековечат на станции московского метро "Давыдково", сообщается на сайте министерства.

В среду, 1 декабря, врио главы МЧС РФ Александр Чуприян провел рабочее совещание на территории новой станции. Он уточнил, что она передает главную миссию ведомства – предотвращение, спасение и помощь.

"Это самая красивая станция, которую я когда-либо видел. Здесь представлены все героические профессии, отражающие наше министерство", – отметил Чуприян.

По его словам, специалистам удалось проделать большую работу и станция уже готовится принять первых пассажиров.

Уточняется, что входная группа станции подземки оформлена стеклянным витражом "Герои всегда рядом" в технике графического полотна. Он изображает большие фигуры героев МЧС. Среди них – образ погибшего Евгения Зиничева, рядовые пожарные, спасатели, саперы, горноспасатели, летчики, водолазы и врачи.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.