МЧС проведет всероссийскую акцию памяти Евгения Зиничева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В пятницу, 10 сентября, МЧС России проведет всероссийскую акцию памяти министра Евгения Зиничева.

"В 16:00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.