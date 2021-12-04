В Калмыкии открыли первый в РФ памятник-бюст погибшему главе МЧС Зиничеву

Фото: МЧС России

Первый в России памятник-бюст погибшему главе МЧС РФ, Герою России Евгению Зиничеву открыли в Элисте. Участие в торжественной церемонии принял замглавы ведомства Андрей Гурович, родные и близкие Зиничева, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Сегодня мы открыли в Элисте памятник-бюст Герою России Евгению Николаевичу Зиничеву. Евгений Николаевич не побоялся рискнуть жизнью, выполняя свой долг – спасая других. Он был истинным героем, прекрасным руководителем и человеком с большой буквы, открытым, справедливым и очень мудрым", – написал Хасиков.

Он подчеркнул, что подвиг Зиничева всегда будет ярким примером героизма и преданности стране, а его гибель стала невосполнимой утратой для всей России.

Памятник установили перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в "Парке Спасателей". Четырехметровая скульптура, весом порядка больше четырех тонн, состоит из постамента, подиума и бюста.

Автором монумента выступил народный художник РФ, известный скульптор Салават Щербаков. По его словам, работа над ним велась почти три месяца.

"Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе", – рассказал художник.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Руководитель МЧС стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а Зиничев бросился за ним. В результате случившегося оба погибли.

Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.