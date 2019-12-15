Дети смогут освоить сноубординг и поиграть в "конфетные" игры на "Путешествии в Рождество"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
На фестивале "Путешествие в Рождество" для детей организовали творческие, развлекательные и спортивные программы, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Отмечается, что большая часть различных мастер-классов рассчитана на детей в возрасте пяти-шести лет.
"Веселые уличные представления и театрализованные чтения "зимних" сказок понравятся самым юным посетителям. А еще на площадках фестиваля работают сразу бесплатных 18 каруселей", – говорится в сообщении.
Юные посетители фестиваля смогут отправить письмо Деду Морозу на Манежной площади. На улице Новый Арбат на следующей неделе будут читать сказки "Морозко", "Снегурочка", "Волшебная зима" Туве Янссон, "Снежная королева" и другие.
На Тверском бульваре ребят ждет представление "Щелкунчик и Мышиный король". Там же можно покататься на лошадках-качалках, поучаствовать в различных играх и шуточных испытаниях.
На площадке около памятника Клименту Тимирязеву гости попадут в страну Конфетенбург, где попробуют освоить сноубординг и поиграют в "конфетные" игры, среди который кольцеброс с "леденцами", "поймай конфету", "укрась пряничную елку".
Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве в пятницу, 13 декабря. Москвичей и гостей города ожидает около 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысячи мастер-классов, спортивных игр и ледовых шоу, приуроченных к празднику.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве
Ранее сообщалось, что комитет по туризму Москвы запустил информационный портал winter.life.ru, который поможет путешественникам не упустить ничего важного в новогодние каникулы.
Проект "Новогодняя Москва" стартовал 13 декабря вместе с фестивалем "Путешествие в Рождество". Благодаря проекту те, кто планирует приехать на зимние каникулы в столицу, смогут сориентироваться в многообразии новогодних событий и выбрать оптимальный план прогулки по городу.
На портале собраны не только традиционные места, куда стоит отправиться тем, кто впервые приезжает в российскую столицу, но и культурные и спортивные активности и развлечения для больших компаний. Также можно найти информацию про рестораны и фудмаркеты, которые рекомендуют посетить в праздники авторы проекта.
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