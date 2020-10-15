Магазины на северо-востоке столицы могут оштрафовать за отсутствие перчаток у покупателей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Магазины торговых сетей Spar и "Детский мир" на северо-востоке города могут оштрафовать в связи с отсутствием у посетителей перчаток, приводит ТАСС заявление главного инспектора ОАТИ Анатолия Синюхина.
"Проведено обследование в двух магазинах, расположенных в доме № 15 на улице Декабристов – магазины сети Spar и ООО "Детский мир", – рассказал Синюхин.
По его словам, покупатели данных магазинов не придерживались социальной дистанции, находясь в помещении без перчаток. Как подчеркнул Синюхин, у работников магазинов были средства индивидуальной защиты. Тем не менее, по его словам, юридическое лицо за подобные нарушения может быть привлечено к административной ответственности, которая предусматривает штраф до 300 тысяч рублей по решению суда.
Ранее в Москве выписали более двух тысяч штрафов за несоблюдение мер по COVID-19. Должностным лицам грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей, юрлицам – до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
Кроме того, в Москве закрыли более 90 магазинов за несоблюдение санитарных норм.
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