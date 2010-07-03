Четыре двора в Царицыне благоустроили на средства от платных парковок

12:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Четыре двора в Царицыне благоустроили с начала года на средства от платных парковок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского паркинга.
Во дворах на Бакинской и Кантемировской улицах отремонтировали детские, спортивные и тренажерные площадки, проложили тротуар, разбили газон, а также установили скамейки, урны и ограждения.
В августе завершились первые работы по благоустройству в Головинском районе столицы на деньги от платных парковок. Во дворах района обустроили современные детские площадки со специальным безопасным покрытием, а также разнообразными горками и качелями
Уточняется, что только за прошлый год в столице за счет средств от платных парковок было благоустроено 1,5 тысячи московских дворов. Для участия в выборе объекта благоустройства своего района необходимо обратиться к муниципальным депутатам или проголосовать на портале "Активный гражданин".
Ранее сообщалось, что до конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.
Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие. Всего в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий Москвы направлено около 4,5 миллиардов рублей, собранных с платных парковок.
В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.
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