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Москва 24

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07:56

Экспресс-автобусы № 909 перевезли в столице более 1,8 млн человек

город транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что экспресс-автобусы № 909 за год перевезли более 1,8 миллиона человек.

Автобусы запустили в октябре 2018 года, ежедневно ими пользуются почти семь тысяч человек. Маршрут связывает с метро район Северный, передает "Агентство "Москва".

Заммэра добавил, что сегодня в Москве действует 14 экспрессных маршрутов, на которых можно быстро и без пересадок доехать до центра города.

"Благодаря движению по выделенным полосам скоростные автобусы выполняют почти 100 процентов рейсов точно по расписанию", – сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что благодаря "выделенкам" автобусы не попадают в ДТП. Каждую неделю они перевозят более миллиона пассажиров.

Ранее стало известно, что с 15 октября восемь экспресс-автобусов начнут курсировать от столичного района Ховрино до Терминала В аэропорта Шереметьево.

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