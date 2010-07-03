Экспресс-автобусы запустят от Ховрино до Шереметьево 15 октября

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Восемь экспресс-автобусов от Ховрино до Терминала В аэропорта Шереметьево начнут курсировать 15 октября, сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

По словам гендиректора организации Алины Бисембаевой, салоны оборудованы багажными полками, местами для людей с ограниченными возможностями и навигационными носителями. Уже сформирован штат водителей, а также получены допуски на перевозку пассажиров.



"Поэтому с 15 октября экспресс-автобусы полноценно начнут курсировать между Ховрино и Северным терминальным комплексом (СТК) аэропорта Шереметьево. Мы рассчитываем, что наш проект обеспечит СТК качественным новым прямым трансфером и поможет значительно сократить и упростить путь пассажира", – приводятся в сообщении слова Бисембаевой.

Экспресс-автобусы имеют красный цвет, на них указаны маршрут (№1195) и логотип. Они будут курсировать каждый день с 7:30 до 21:00 с интервалом отправления в 15 минут в обе стороны.

Маршрут курсирует по платной трассе без дополнительных остановок. Предполагается, что время в пути составит около 20 минут. Сесть на экспресс-автобус можно у входа №2 станции метро "Ховрино" и слева от выхода из Терминала В аэропорта Шереметьево.

Ранее сообщалось, что между Шереметьево и Белорусским вокзалом планируют запустить двухэтажные аэроэкспрессы. Они появятся на маршруте в конце ноября – в начале декабря. В обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.

Для запуска нужно разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов.

Ремонт будут проводить в ночное время – с 23:00 до 5:00, чтобы сохранить привычное расписание и количество электричек в наиболее загруженные часы. Движение составов во время окон организуют по одному пути в реверсивном режиме.

С 9 по 13 октября изменится график электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Это связано с ремонтными работами на участке Москва – Бескудниково.