Экспресс-автобусы запустят от Ховрино до Шереметьево 15 октября

Фото: Москва 24
Восемь экспресс-автобусов от Ховрино до Терминала В аэропорта Шереметьево начнут курсировать 15 октября, сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".
По словам гендиректора организации Алины Бисембаевой, салоны оборудованы багажными полками, местами для людей с ограниченными возможностями и навигационными носителями. Уже сформирован штат водителей, а также получены допуски на перевозку пассажиров.
"Поэтому с 15 октября экспресс-автобусы полноценно начнут курсировать между Ховрино и Северным терминальным комплексом (СТК) аэропорта Шереметьево. Мы рассчитываем, что наш проект обеспечит СТК качественным новым прямым трансфером и поможет значительно сократить и упростить путь пассажира", – приводятся в сообщении слова Бисембаевой.
Экспресс-автобусы имеют красный цвет, на них указаны маршрут (№1195) и логотип. Они будут курсировать каждый день с 7:30 до 21:00 с интервалом отправления в 15 минут в обе стороны.
Маршрут курсирует по платной трассе без дополнительных остановок. Предполагается, что время в пути составит около 20 минут. Сесть на экспресс-автобус можно у входа №2 станции метро "Ховрино" и слева от выхода из Терминала В аэропорта Шереметьево.
Ранее сообщалось, что между Шереметьево и Белорусским вокзалом планируют запустить двухэтажные аэроэкспрессы. Они появятся на маршруте в конце ноября – в начале декабря. В обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.
Для запуска нужно разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов.
Ремонт будут проводить в ночное время – с 23:00 до 5:00, чтобы сохранить привычное расписание и количество электричек в наиболее загруженные часы. Движение составов во время окон организуют по одному пути в реверсивном режиме.
С 9 по 13 октября изменится график электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД, а также аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Это связано с ремонтными работами на участке Москва – Бескудниково.
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