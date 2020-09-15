Движение на улице Рогожский Поселок ограничат с 16 сентября по 5 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение наземного транспорта на улице Рогожский Поселок ограничат с 16 сентября по 5 декабря. Изменения вводятся в ЮВАО в связи с постройкой метрополитена, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Движение транспорта будет круглосуточно ограничено по улице Рогожский Поселок (от дома 5 до дома 29, строения 9).

Ранее сообщалось, что движение на Крутицкой набережной ограничат на год. С 12 марта следующего года движение закроют только на двух полосах, а одна будет доступна для проезда.

Кроме того, на улице Ватутина до 15 ноября ограничили движение машин. На участке идет реконструкция инженерных сетей.