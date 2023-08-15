В Черемушках построят еще один дом для участников программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Севастопольском проспекте в районе Черемушки приступили к строительству дома по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По его словам, в данный момент на площадке ведутся работы подготовительного периода, а ввод здания в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Всего в здании будут 264 квартиры, из них 47 однокомнатных, 177 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Семь квартир будут оборудованы для маломобильных жильцов. Помимо этого, во всех помещениях проведут улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

Жилой дом будет двухсекционным с одноэтажной пристройкой, которую возведут по индивидуальному плану. Фасады здания облицуют керамогранитной плиткой, также установят корзины для кондиционеров, а входные группы оформят витражным остеклением.

На первом этаже новостройки оборудуют вестибюли, лифтовые холлы, колясочную, помещение для хранения уборочного инвентаря и прочее. В каждом корпусе будут работать современные лифты грузоподъемностью 1 630 килограммов.

Вход в жилой дом, пол вестибюлей и лифтового холла будет на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы могли без трудностей и посторонней помощи попасть в подъезд.

Сами корпуса будут располагаться в форме прямоугольника, благодаря чему сформируется закрытое дворовое пространство. Здесь будут две детские и одна спортивная площадка, а также места для отдыха.

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Люблино ввели в эксплуатации дом цвета "какао с молоком", построенный по программе реновации.

До этого Сергей Собянин рассказал, что специалисты возвели 24 новостройки в рамках программы реновации на юге Москвы, еще 31 дом сейчас строят и проектируют.

На юге Москвы в программу реновации внесли почти 400 домов – Собянин