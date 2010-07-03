Фестиваль плова пройдет в "Технограде"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 17 августа пройдет фестиваль плова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Мастер-классы по приготовлению еды начнутся в 11:00. Гости узнают секреты приготовления плова с грибами, с курицей, самаркандского плова, а также узбекского и иранского блюда. Кулинары Давид Хачатрян, Александр Муравлев, Антон Гришин, Сергей Каштанов и Леонид Рыжиков расскажут, как правильно обжарить мясо, в какой момент добавлять рис и что такое зира.
Окончанием фестиваля станет концерт MusicBox. Для гостей выступят Григорий Юрченко, Dante, Алина Гросу, Миша Майер, Алекс Симонс и другие знаменитости.
Посетить бесплатные мастер-классы в "Технограде" можно до 6 сентября. Для посетителей функционируют более 20 мастерских, в которых проходят различные занятия, в том числе по кулинарии.
Инновационный образовательный комплекс "Техноград" располагается в "Парке знаний" на ВДНХ в нескольких павильонах. Горожанам доступны образовательные программы по пяти направлениям: "Сервис. Техноград" (услуги для населения), "Арт. Техноград" (креативные индустрии), "Цифра. Техноград" (цифровые технологии), "Урбан. Техноград" (городская инфраструктура), "Пром. Техноград" (промышленность).
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