Фестиваль плова пройдет в "Технограде"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 17 августа пройдет фестиваль плова, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Мастер-классы по приготовлению еды начнутся в 11:00. Гости узнают секреты приготовления плова с грибами, с курицей, самаркандского плова, а также узбекского и иранского блюда. Кулинары Давид Хачатрян, Александр Муравлев, Антон Гришин, Сергей Каштанов и Леонид Рыжиков расскажут, как правильно обжарить мясо, в какой момент добавлять рис и что такое зира.

Окончанием фестиваля станет концерт MusicBox. Для гостей выступят Григорий Юрченко, Dante, Алина Гросу, Миша Майер, Алекс Симонс и другие знаменитости.

Посетить бесплатные мастер-классы в "Технограде" можно до 6 сентября. Для посетителей функционируют более 20 мастерских, в которых проходят различные занятия, в том числе по кулинарии.

Инновационный образовательный комплекс "Техноград" располагается в "Парке знаний" на ВДНХ в нескольких павильонах. Горожанам доступны образовательные программы по пяти направлениям: "Сервис. Техноград" (услуги для населения), "Арт. Техноград" (креативные индустрии), "Цифра. Техноград" (цифровые технологии), "Урбан. Техноград" (городская инфраструктура), "Пром. Техноград" (промышленность).

