День открытых дверей пройдет в "Технограде" на ВДНХ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 3 августа пройдет день открытых дверей. Посетителей ждет барабанное шоу, отрывок из балета "Спящая красавица" в исполнении артистов Большого театра, лекции и встречи с блогерами и интерактивная площадка с аттракционами.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для гостей подготовлена и большая концертная программа с участием групп "Чи-Ли", "Мишель" и других популярных исполнителей.
Зарегистрироваться на день открытых дверей можно на сайте "Технограда".
Самые маленькие гости дня открытых дверей тоже не будут скучать. Для них организаторы разработали специальную программу, которая будет длиться с 11:00 до 16:00. Программа рассчитана на детей до 16 лет. Дети смогут посетить игровую комнату под открытым небом и интерактив "Парад сказок".
Юные блогеры также смогут посетить мастер-классы, посвященные развитию интернет-каналов, с участием Слэва Тейлора, Владимира Асланиди, Геворга Осипяна и других.
Программа для взрослых начнется после 16:00 и до продлится до завершения фестиваля в 21:00.
"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров.
На обучение с нуля уходит несколько месяцев, повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель. По окончании курса москвичи получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах.
В комплексе установлено порядка 3000 единиц оборудования, аналогичного тому, которое используется на современных предприятиях. В мастерских задействована новейшая аппаратура – киберфизическая фабрика CP Lab, установка послойного лазерного синтеза EOS M100 с лазером мощностью 200 ватт, пищевой 3D-принтер Foodini, профессиональная студия звукозаписи.
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