Форум молодых дизайнеров впервые прошел в "Технограде" на ВДНХ

Форум молодых дизайнеров Youth Fashion впервые состоялся в инновационном комплексе "Техноград" в столице. В рамках деловой программы выступили стилисты, преподаватели, продюсеры и другие эксперты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В первый день здесь собрались порядка 350 представителей профессионального сообщества, во второй форум посетили около 700 человек. Они увидели шоу-показ коллекций молодых российских и зарубежных дизайнеров, гости также участвовали в мастер-классах.
Форум стал площадкой для неформального общения лидеров рынка и молодой талантливой молодежи в непринужденной атмосфере, пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. По его словам, "Техноград" выступает единой инновационной нетворкинг-платформой, где закладывается фундамент для эффективного сотрудничества. Фурсин напомнил, что сектор модной индустрии в столице насчитывает свыше 7,7 тысячи организаций с более чем 38 тысячами сотрудников.
Инновационный образовательный комплекс "Техноград" располагается в "Парке знаний" на ВДНХ в нескольких павильонах. Горожанам доступны образовательные программы по пяти направлениям: "Сервис. Техноград" (услуги для населения), "Арт. Техноград" (креативные индустрии), "Цифра. Техноград" (цифровые технологии), "Урбан. Техноград" (городская инфраструктура), "Пром. Техноград" (промышленность).
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