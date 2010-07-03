Дептранс рассмотрит предложения Лебедева по дизайну перекрестков

Фото: artlebedev.ru

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы планирует рассмотреть проект по дизайну перекрестков Москвы, разработанный студией Артемия Лебедева.

"Благодарны коллегам из студии Лебедева за интерес к теме дорожного движения и самостоятельную разработку проекта новых перекрестков. Очень хорошо, что такими темами интересуется широкий круг специалистов. Посмотрим проект, может, будет что-то полезное", – говорится в сообщении в Twitter "Московского транспорта".

Ранее сообщалось, что студия дизайна Артемия Лебедева представила новый проект оформления столичных перекрестков. Светофорные столбы, по задумке дизайнеров, станут Г-образными. Это позволит размещать на одной опоре сразу светофоры, знаки и электронные табло.

На каждом столбе также будет установлена подсветка, благодаря которой пешеходов будет видно в темное время суток и при любой погоде, а сами светофоры будут выполнены в округлой форме.

