Артемий Лебедев представил новый дизайн московских перекрестков

Фото: www.artlebedev.ru

Студия дизайна Артемия Лебедева на своем сайте представила новый проект оформления столичных перекрестков.

По задумке светофорные столбы станут Г-образными. Это позволит размещать на одной опоре сразу светофоры, знаки и электронные табло.

На каждом столбе также будет установлена подсветка, благодаря которой пешеходов будет видно в темное время суток и при любой погоде.

Сами светофоры будут выполнены в округлой форме. Предполагается, что они должны сочетаться с новыми автобусными остановками.

При этом разметку на диагональных перекрестках начнут оформлять в виде стрелок, а на зебре появится навигация. Также перекрестки огородят заборами.

Ранее студия Лебедева создала концептуальный пешеходный бульвар в жилом комплексе "Резиденции архитекторов".