Концерты, лекции, книжный своп: как ВДНХ отметит юбилей в выходные

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
ВДНХ продолжить отмечать 80-летие в выходные. Праздничные мероприятия начнутся в пятницу и продлятся до воскресенья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Вечером 16 августа духовой оркестр "Серебряные трубы" исполнит эстрадные композиции перед павильоном № 1 "Центральный". На крыше павильона "Рабочий и колхозница" запланирована концертная программа "Танцплощадка" со стихами и песнями 1960-х годов в постановке актрисы Алисы Гребенщиковой.
17 августа на Центральной аллее продолжится молодежный фестиваль "Ритм моего города". Эту неделю посвятят спорту. В субботу состоятся соревнования и показательные выступления по паркуру и воркауту. Можно будет поиграть в настольный хоккей и футбол, послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей. В числе хедлайнеров – Dino MC 47, группы "Кирпичи" и "Грот", Slame и другие.
В Северном сквере открылся VI Московский международный фестиваль "Сады и люди на ВДНХ". Здесь можно ознакомиться с авторскими работами лучших ландшафтных дизайнеров.
Днем искусствовед Валентина Горлова в лектории павильона "Рабочий и колхозница" расскажет лучших портретах художника Ильи Репина. А вечером на крыше павильона покажут моноспектакль "Этгар Керет. Мой комплекс".
В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" пройдет фестиваль плова, в павильоне "Книги" – презентация книги писателя, поэта, автора-исполнителя Тима Скоренко "Изобретено в СССР".
В воскресенье в рамках фестиваля "Ритм моего города" организуют соревнования и показательные выступления по стритболу. В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на лекции-экскурсии гида и историка искусства Рены Махмудовой можно совершить виртуальную прогулку по залам галереи Уффици во Флоренции.
Ожидаются также выступления певицы Татьяны Зыкиной, а также группы Hut. В павильоне "Книги" стартует книжный своп.
Всего к юбилею ВДНХ подготовили свыше 100 праздничных мероприятий. Это фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. 80-летию выставки посвятят и программу Дня города. Гости праздника смогут больше узнать об истории выставочного комплекса на тематических площадках.
А с 15 августа по 6 сентября на ВДНХ будут проходить бесплатные пешеходные экскурсии. Прогулки будут длиться от полутора до двух с половиной часов.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: