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10:00

Концерты, лекции, книжный своп: как ВДНХ отметит юбилей в выходные

город культура досуг ВДНХ-80

10:00

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

ВДНХ продолжить отмечать 80-летие в выходные. Праздничные мероприятия начнутся в пятницу и продлятся до воскресенья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вечером 16 августа духовой оркестр "Серебряные трубы" исполнит эстрадные композиции перед павильоном № 1 "Центральный". На крыше павильона "Рабочий и колхозница" запланирована концертная программа "Танцплощадка" со стихами и песнями 1960-х годов в постановке актрисы Алисы Гребенщиковой.

17 августа на Центральной аллее продолжится молодежный фестиваль "Ритм моего города". Эту неделю посвятят спорту. В субботу состоятся соревнования и показательные выступления по паркуру и воркауту. Можно будет поиграть в настольный хоккей и футбол, послушать выступления диджеев, хип-хоп- и рэп-исполнителей. В числе хедлайнеров – Dino MC 47, группы "Кирпичи" и "Грот", Slame и другие.

В Северном сквере открылся VI Московский международный фестиваль "Сады и люди на ВДНХ". Здесь можно ознакомиться с авторскими работами лучших ландшафтных дизайнеров.

Днем искусствовед Валентина Горлова в лектории павильона "Рабочий и колхозница" расскажет лучших портретах художника Ильи Репина. А вечером на крыше павильона покажут моноспектакль "Этгар Керет. Мой комплекс".

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" пройдет фестиваль плова, в павильоне "Книги" – презентация книги писателя, поэта, автора-исполнителя Тима Скоренко "Изобретено в СССР".

В воскресенье в рамках фестиваля "Ритм моего города" организуют соревнования и показательные выступления по стритболу. В лектории павильона "Рабочий и колхозница" на лекции-экскурсии гида и историка искусства Рены Махмудовой можно совершить виртуальную прогулку по залам галереи Уффици во Флоренции.

Ожидаются также выступления певицы Татьяны Зыкиной, а также группы Hut. В павильоне "Книги" стартует книжный своп.

Всего к юбилею ВДНХ подготовили свыше 100 праздничных мероприятий. Это фестивали, концерты, творческие встречи и мастер-классы. 80-летию выставки посвятят и программу Дня города. Гости праздника смогут больше узнать об истории выставочного комплекса на тематических площадках.

А с 15 августа по 6 сентября на ВДНХ будут проходить бесплатные пешеходные экскурсии. Прогулки будут длиться от полутора до двух с половиной часов.

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город культура досуг ВДНХ-80

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