Бесплатные экскурсии проведут в столице ко Дню города

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ко Дню города в Москве можно будет посетить 30 бесплатных пешеходных экскурсий. С 15 августа по 6 сентября желающие в сопровождении гидов прогуляются по ВДНХ, паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также по историческим улицам, сообщает портал мэра и правительства столицы.
На Тверской и прилегающих к ней улицах главной темой празднования станет 80-летие ВДНХ. 12 пешеходных экскурсий также посвятили выставке.
На туре "ВДНХ. Аллеи второго плана – Север" гиды расскажут об утраченных павильонах, которые когда-то можно было увидеть на выставке. Участники прогулки "Парадная ВДНХ" увидят главные достопримечательности выставки: павильон № 1 "Центральный", павильоны "Атомная энергия", "Металлургия", "Физика", "Биологи", фонтаны "Каменный цветок", "Дружба народов" и цветники.
Необычными фактами о выставке поделятся на прогулке "ВДНХ: легенда советской эпохи". Участники узнают, где находится бункер-бомбоубежище, в каком павильоне раньше работал атомный реактор и какой памятник называли "матрешкой Сталина".
С историей Ленинградского проспекта ознакомятся посетители экскурсии "Парадный въезд в Москву – "Николаевская Рублевка". Во время экскурсии "Нижняя Пресня и парк "Красная Пресня" можно будет узнать, что такое Камер-Коллежский вал и прогуляться по парку "Красная Пресня" – единственному сохранившемуся в Москве парку Петровской эпохи.
Прогулки будут длиться от полутора до двух с половиной часов. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве".
День города в Москве будут отмечать 7 и 8 сентября. Для гостей праздника организуют мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и праздничный фейерверк. Программу мероприятий выбрали сами горожане на голосовании в "Активном гражданине", участниками которого стали более 150 тысяч человек.
"Это наш город": москвичи выбрали программу проведения Дня города
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