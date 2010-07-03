Гости ВДНХ смогут освоить популярные виды спорта под музыку "Кирпичи" и AMCHI

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фестиваль уличной культуры "Ритм Моего Города" проходит на ВДНХ. Первая неделя, посвященная стрит-арту, подошла к концу. Вторая неделя фестиваля получила название Street Sport, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

С 12 по 18 августа на главной аллее выставки будет работать SPORT-зона, где все желающие смогут бесплатно поучаствовать в открытых тренировках, мастер-классах и турнирах по самым популярным уличным видам спорта, а также встретиться с чемпионами по BMX, скейтбордингу и стритболу.

Понедельник посвятят воркауту: пройдут занятия в формате "Зарядка и ОФП", тренировки с приглашенными pro-атлетами, рассказ о дисциплине Freestyle bar и конкурс, который выявит самого сильного и смелого из гостей фестиваля.

Во вторник будет Ramp day (день тренировок в рампе). Можно будет попробовать свои силы в тренировках по самокатному спорту, BMX и скейтбордингу, а также поучаствовать в воркшопах по кастомизации самокатов, скейтов и велосипедов и в мастер-классе по игре в йо-йо. На главной сцене пройдет дискуссия "О вхождении новых стрит-видов уличной спортивной культуры в программу Олимпийских игр".

В среду, 14 августа, – день паркура. Запланированы мастер-классы по паркуру и фриран, общение с трейсерами, конкурс на самого быстрого и ловкого из присутствующих, а также public talk о философии уличных видов спорта и их применимости в повседневной жизни.

Четверг, 15 августа, – день стритбола с турнирами и мастер-классами для взрослых и стритбольным интерактивом для детей. В пятницу, субботу и воскресенье пройдут соревнования и показательные выступления профессиональных спортсменов.

Помимо этого, во все дни спортивной недели, с 12:00 до 19:00, посетители смогут поиграть в кикер и настольный хоккей, а также поучаствовать в турнире по панна-футболу (новая разновидность городского футбола, в которой игроки "сражаются" один на один в замкнутой площадке-"клетке").

Помимо "спортивных" дискуссий и public talk-ов, на главной сцене ежедневно можно слушать сеты лучших DJ и выступления знаменитых хип-хоп и рэп-исполнителей и команд. В списке хедлайнеров этой недели – "Кирпичи", AMCHI и TERNOVOY, Кравц, Slame и другие.

Ранее сообщалось, что в программе фестиваля "Ритм моего города" запланированы выставки, концерты, перформансы, выступления современных танцоров и экстремальных спортсменов. Каждая неделя посвящена одной теме.

Пройдет фестиваль с 7 августа по 7 сентября. По данным организаторов, он не только познакомит всех желающих со street-культурой, но и даст возможность всем проявить себя, поучаствовав в конкурсе рэп-исполнителей.

