Замена газового оборудования происходит в домах в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре столицы проходит замена газового оборудования в жилых домах, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Мосгаза.

Всего работы планируют провести в 16 зданиях. При наличии доступа во все квартиры ремонтные работы займут не более трех дней.

В рамках программы специалисты проводят комплекс работ по замене газопроводов как в самом доме, так и в квартирах.

Так, планируется заменить трубы, установить краны с тремя степенями защиты, гибкую подводку, имеющую высокую степень защиты от пробоев и диэлектрическую вставку против блуждающих токов.

В Мосгазе напомнили, что за три дня до начала работ в подъездах и на информационных стендах размещается информация, также дополнительно обзванивают собственников квартир.

Кроме того, новый сервис для жителей газифицированных домов появился в Москве. С помощью Telegram-бота пользователи смогут узнать дату плановой проверки газового оборудования.

Также сервис напомнит жильцам о предстоящем визите мастера, после которого можно будет оценить работу специалиста. В газифицированном жилом фонде столицы проводятся ежегодные плановые проверки газового оборудования.

Ранее москвичам дали рекомендации, как не стать жертвой лжегазовиков. Внешней отличительной чертой сотрудника Мосгаза является его спецодежда. Специалист должен носить форму темно-синего цвета с оранжевой надписью "Мосгаз" на спине.