Столичные музеи не планируют повышать стоимость билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Музеи Москвы не планируют увеличивать стоимость билетов, сообщает Агентство "Москва".
В частности, об этом заявили в руководстве Государственного Дарвиновского музея. В пресс-службе культурного учреждения заявили, что цена на взрослый билет останется прежней и составит 400 рублей, на детский – 150 рублей.
Кроме того, в Дарвиновском музее обязательным для посетителей будет наличие средств индивидуальной защиты.
"Наличие маски будет обязательным для входа в музей. Перчатки носят рекомендательный характер, потому что у нас много интерактивных экспонатов. Они будут, конечно, обрабатываться, но в любом случае рекомендуется надеть и перчатки тоже. Маски и перчатки можно будет приобрести в кассе за дополнительные деньги", – сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Не планирует поднимать цены и в Государственном историческом музее. Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга учреждения Мария Лемигова отметила, что приобретение масок и перчаток не будет входить в стоимость прохода. По ее словам, посетители могут воспользоваться своими средствами индивидуальной защиты.
"Посетитель может прийти в своих этих аксессуарах, но если у него нет маски и перчаток, то мы оставляем возможность приобрести их в сувенирном киоске Исторического музея, на торговых точках, без торговой наценки. Мы будем продавать перчатки и маски по той цене, по которой мы закупили их у производителя", – подчеркнула Лемигова.
Информацию о повышении цены на билеты опровергли и в Музее Победы. В пресс-службе культурного учреждения сообщили, что с 16 июня у них появится единый билет на открытые площадки за 300 рублей.
"Раньше был отдельный билет на одну, отдельный – на вторую. То есть в такое сложное время у нас, наоборот, подешевело все. Появилась новая категория билета – единый, по которому можно пройти гораздо дешевле", – отметили в Музее Победы.
В пресс-службе учреждения добавили, что на него также распространяются правила санитарной безопасности. Посетители также могут прийти в музей, имея свои маски и перчатки, а в случае их отсутствия – приобрести их в кассе музея.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в столичных культурных учреждениях цена за вход может подняться на 50 рублей из-за включения в эту стоимость масок и перчаток.
Накануне глава столичного департамента культуры Александр Кибовский предложил перенести день бесплатного посещения музеев с 21 июня на более поздний срок. Он призвал проработать этот вопрос с учетом позиции Роспотребнадзора.
Музеи столицы готовятся принять первых посетителей
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