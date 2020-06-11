Музеи откроют парковые пространства с 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Музеи и музеи-заповедники, которые находятся в ведении министерства культуры РФ, откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня. Об этом сообщает RT.
"Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России", – приводится в материале сообщение пресс-службы министерства.
Как отмечается, посетителям необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние.
Также с 16 июня для гостей откроется Московский зоопарк. Зоосад будет работать с 07:30 до 22:00. Войти на его территорию можно будет до 21:00. Билеты, в том числе льготные, можно приобрести онлайн на сайте учреждения. В то же время кассы останутся закрытыми, чтобы у них не образовывались очереди. Тем, кто оформил бесплатный билет, на входе надо будет предъявить документ, подтверждающий право на льготу. Пройти в зоопарк первое время можно будет только через турникеты на главном входе.
При этом в Москве сохраняется предписание об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в общественных местах.
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